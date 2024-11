NBA News und Gerüchte: Kehrtwende! NBA-Kultsendung mit Charles Barkley überlebt doch

WNBA News: Dallas Wings gewinnen Draft Lottery

Die Dallas Wings haben das ganz große Los gezogen und halten im WNBA Draft 2025 den 1. Pick. Dies hat die Auslosung am Sonntag ergeben. An Nummer 2 dürfen die Los Angeles Sparks auswählen, gefolgt von Chicago Sky und den Washington Mystics. Die letzte Spielzeit beendete Dallas mit einem 9:31-Record und hatte eine Chance von 45,4%, den Top-Pick zu erhalten. Als wahrscheinlichste Wahl der Wings an Nummer 1 gilt Paige Bueckers von den UConn Huskies. Sie würde damit in die Fußstapfen der letztjährigen First-Pick, Caitlin Clark, treten.