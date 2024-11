NBA News und Gerüchte: Hiobsbotschaft für die 76ers - Victor Wembanyama äußert sich zum Fehlen von Gregg Popovich

© getty

NBA News: Hoffnung für die Spurs - Vassell vor Saisondebüt

Unabhängig von einer möglichen Rückkehr des Cheftrainers steht Devin Vassell bei den Spurs vor seinem Comeback. Der Guard hatte sich in der Offseason am Fuß operieren lassen. Laut ESPN steht der 11. Pick des Drafts 2020 am Samstag im Duell gegen die Utah Jazz vor seinem Saisondebüt.

In der letzten Saison erzielte Vassell im Schnitt 19,5 Punkte pro Partie und war zweitbester Scorerer der Spurs. Vassel gilt neben Wembanyama als Hoffnungsträger für das Team aus Texas. Seine Rückkehr wird umso sehnsüchtiger erwartet, da die Spurs erst am Dienstag bekannt geben mussten, dass Jeremy Sochan sich aufgrund einer Daumenverletzung operieren lassen muss.