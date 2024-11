"Das ist ein gefährliches Spiel": Wie Sportwetten die NBA - und die USA - verändern

© getty

Durch Sportwetten ruiniert: Wie sieht die Zukunft aus?

In den USA gab es schon vor der Legalisierung der Sportwetten Spielsüchtige. Wie überall. Doch mittlerweile haben diese noch mehr und deutlich einfachere Möglichkeiten, ihre Sucht zu befriedigen. DraftKings und Co. sind dabei ein Einfallstor für die Zielgruppe der Sportinteressierten, die die eigenen Kenntnisse überschätzen und den Sport für vorhersehbar halten. Selbst bei Basketball-Videos auf YouTube wird man bombardiert: "100 Dollar gratis, wenn du einmal 20 Dollar setzt!". Und von diesen Werbungen gibt es extrem viele, denn die gesamte Berichterstattung ist voll damit. Die großen Sport-Podcasts - gesponsert von Wettanbietern. YouTuber - gesponsert von Wettanbietern. Wer selbst etwas vom Kuchen abhaben will, lässt sich nicht nur sponsern, sondern bringt selbst ein Sportsbook an den Start, man denke an "ESPN Bet" oder "Barstool Bets". Negative Berichterstattung findet man so in der Sport-Bubble nur selten.

Wie effektiv ist die Werbeflut? In einer NCAA-Studie aus dem Jahr 2023 sagten 52.8 Prozent der befragten jungen Erwachsenen (18-22), dass solche Werbung sie dazu verleite, eher wetten zu wollen. Bei sogenannten "Higher Risk Gamblers" sind es sogar 80 Prozent.

Blickt man auf die wirtschaftlichen Kennzahlen der Staaten, die Sportwetten legalisiert haben, sieht man nicht nur Steuereinnahmen durch die Legalisierung, sondern auch negative Auswirkungen. Verschiedene Studien legen nahe, dass die durchschnittliche Kreditwürdigkeit in diesen Staaten sinkt, die Inkassoforderungen (acht Prozent) und die Konkurse (28 Prozent) steigen hingegen in diesen Staaten stark an. Das äußert sich in knapp 100.000 Insolvenzen pro Jahr mehr. Auf gut Deutsch: Manche verspielen nicht nur ihre Ersparnisse, sondern manchmal ihre komplette Lebensgrundlage.

Und das wird sich noch verschlimmern. Ben Andrews, Beobachter des Markts bei "Goldman Sachs", meint: "Der Höhenflug von solchen Prop-Wetten ist einer der Verursacher des Höhenflugs". Und prophezeit: Durch die Personalisierung und aggressiv geschaltete Werbung werde diese Art der Sportwette noch exzessiver werden. Wie weit ist folgendes Szenario noch entfernt: Man schaut die NBA am Smart-TV, hat sein Wettkonto damit verknüpft, ein Spieler tritt zum Freiwurf an. Kurz vor dem Wurf poppt ein kleines Fenster auf: "Einsatz 5 Dollar: Trifft Andre Drummond diesen Freiwurf?" Der Algorithmus weiß schließlich, dass man schon oft auf Freiwürfe gewettet hast - warum also auch nicht hier?

Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.