WNBA Playoffs: Leonie Fiebich und Nyara Sabally mit New York Liberty vor Finaleinzug

Im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie gewann das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen mit 88:84 (46:40) gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces - und feierte den Sieg in der Kabine ausgelassen mit einem ganz besonderen Ehrengast.

Zusammen mit Alicia Keys posierten Fiebich, Sabally und Co. stolz für Fotos und gaben schließlich einen der größten Hits der amerikanischen Pop-Ikone zum Besten. "New York, Betondschungel, aus dem Träume gemacht sind", heißt es in der Hook des Welthits "Empire State of Mind" - und auch der Traum der Liberty vom ersten WNBA-Titel könnte bald wahr werden. Das Matchball-Spiel für den Finaleinzug findet in der Nacht von Freitag auf Samstag (3.30 Uhr) in Las Vegas statt.

Fiebich stand in der Startformation und kam in gut 26 Minuten wie schon drei Tage zuvor beim 87:77 in Spiel eins auf sechs Punkte. Sabally blieb diesmal ohne Spielzeit. Beste Werferin beim Vizemeister war Starspielerin Sabrina Ionescu mit 24 Zählern.

New York hatte im Vorjahr das Finale gegen Las Vegas 1:3 verloren und wartet als einziges Gründungsmitglied der WNBA noch immer auf eine Meisterschaft - trotz vier Endspielteilnahmen. In dieser Saison gewann das Team aus dem Big Apple die Hauptrunde, die Aces belegten den vierten Platz. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Minnesota Lynx und Connecticut Sun gegenüber, in der Serie steht es 1:1.