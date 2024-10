Matchball vergeben: Leonie Fiebich und Nyara Sabally verpassen vorzeitigen WNBA-Finaleinzug mit NY Liberty

Las Vegas meldet Liberty-Star Sabrina Ionescu völlig ab

Schlüssel zum Sieg für die Aces war aber vor allem die ausgezeichnete Verteidigung gegen Liberty-Superstar Sabrina Ionescu.

Die 26-Jährige, die bei den Olympischen Sommerspielen in Paris mit den USA Gold gewonnen hatte, kam lediglich auf vier Punkte bei fünf Ballverlusten. In den ersten beiden Spielen hatte Ionescu 21 bzw. 25 Zähler verbucht. "Ich habe heute kein Tageslicht gesehen", sagte sie anschließend.

Es war der zwölfte Heimsieg in Serie in den Play-offs für die Aces, die nun am Sonntag (22 Uhr) erneut in eigener Halle ausgleichen können. Ein mögliches entscheidendes fünftes Duell würde am Dienstag in New York stattfinden.

Im Vorjahr hatte New York das Finale gegen Las Vegas 1:3 verloren und wartet als einziges Gründungsmitglied der WNBA noch immer auf eine Meisterschaft - trotz vier Endspielteilnahmen. In dieser Saison gewann das Team aus dem Big Apple die Hauptrunde, die Aces belegten den vierten Platz. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Minnesota Lynx und Connecticut Sun gegenüber, in der Serie steht es 2:1.