Dramatische Pleite! Leonie Fiebich und Nyara Sabally verlieren Spiel 1 der WNBA-Finale mit NY Liberty gegen die Minnesota Lynx

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in der US-Basketball-Profiliga WNBA mit New York Liberty in der Finalserie einen Fehlstart hingelegt. Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen verlor das dramatische erste Duell gegen Minnesota Lynx trotz zwischenzeitlich klarer Führung mit 93:95 nach Verlängerung und muss in der Best-of-Five-Serie einem Rückstand hinterherlaufen. Spiel zwei findet am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) ebenfalls in New York statt.

Fiebich konnte wie bereits in den gesamten Play-offs überzeugen, glänzte zum Auftakt im Barclays Center in 38 Minuten Spielzeit mit dem Karrierebestwert von 17 Punkten. Dabei gelangen ihr alleine fünf Dreier, zudem schaffte sie sechs Rebounds und vier Assists. Zuletzt war Neuling Fiebich ins All-Rookie-Team gewählt worden. Die in der Halbfinalserie gegen Las Vegas kaum berücksichtige Sabally verwandelte in ihren sechs Einsatzminuten zwei Freiwürfe.

"Wir lagen weit vorne, dann hatten wir eine wilde Sequenz zum Ende des vierten Viertels und sind nicht gut in die Verlängerung gestartet", sagte Liberty-Star Breanna Stewart: "Das ist eine Serie und wir wollten unbedingt gewinnen, um das Heimrecht zu behalten. Aber das Schöne ist, dass wir am Sonntag ein weiteres Spiel haben, und wir werden bereit sein."