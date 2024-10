"Das bedeutet mir die Welt": Sogar Nowitzki gratuliert - Sabally und Fiebich nach WNBA-Titel im siebten Basketball-Himmel

© getty

WNBA Finals: Fiebich und Sabally machen den Unterschied

Und sie hatten es sich redlich verdient, schließlich hatten die Deutschen großen Anteil am Erfolg. In der Overtime brachte Fiebich ihre Mannschaft zunächst per Dreier mit 63:60 in Führung, ehe Sabally nach einem Steal die Vorentscheidung zum 65:60 glückte. Letztlich kamen beide auf starke 13 Punkte und sieben Rebounds.

Die Lynx waren nach dem Spiel erbost, sie sahen sich von den Referees benachteiligt. "Alle Schlagzeilen werden lauten: 'Reeve beschwert sich'. Kein Problem. Her damit", schimpfte Head Coach Cheryl Reeve. "Denn dieser [Titel] ist uns gestohlen worden." Ihr Team hatte nur sechs Freiwürfe zugesprochen bekommen, die Liberty dagegen 23, darunter zwei umstrittene kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit. "Sie haben nur 30 Prozent aus dem Feld getroffen. 30 Prozent! Der Unterschied lag an der Freiwurflinie."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Für Fiebich und Sabally endete ein erfolgreiches Jahr, in dem sie mit der Nationalmannschaft völlig unerwartet bis ins Olympia-Viertelfinale gestürmt waren, mit dem Titel-Coup, der sie obendrein in die Fußstapfen von Marlies Askamp treten ließ. Die heute 54-Jährige hatte 2002 mit den Los Angeles Sparks als bislang einzige Deutsche den Titel in der US-Profiliga gewinnen können - und ist begeistert von ihren Erbinnen.

"Es ist unglaublich", sagte Askamp dem SID: "Die Serie war super eng. Vor allem Leonie hat im Laufe der Serie bestätigt, wie wichtig sie für die Mannschaft ist und sie ist auch immer wichtiger geworden. Das ist in einer solchen Serie Gold wert, unglaublich. Die Leistung ist echt super." Wahrlich entwickelte sich Fiebich, gerade einmal 24 Jahre alt, in ihrer ersten WNBA-Saison zur Starterin in einer Top-Mannschaft und wurde sogar ins All-Rookie-Team gewählt.

Nach dem tollen Olympia-Sommer und nun dem WNBA-Titel blicken die deutschen Basketballerinnen, so befand Askamp, einer rosigen Zukunft entgegen. Immerhin steht 2025 die EM mit Gruppenphase in Hamburg und ein Jahr später die WM in Berlin an. "Wenn man zwei WNBA-Champions im Team hat, wird das für die kommenden Länderspiele und auch die EM sicher mehr Aufmerksamkeit bringen", sagte sie. Es wäre auch das Vermächtnis einer historischen Nacht von New York.