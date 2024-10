"Die Zahlen könnten besser sein": Bronny James und das erdrückende Erbe des Königs

© getty

Bronny James: "Wenn sie gewusst hätten, wie weit er entfernt ist ..."

Denn in den fünf Testspielen zuvor war James im Schnitt nur auf 1,6 Punkte in 12,4 Minuten und eine Feldwurfquote von 20 Prozent gekommen. Kaum die Zahlen eines Spielers, der für die NBA bereit ist. Dagegen versetzte Erstrunden-Pick Dalton Knecht die Experten mit einer 35-Punkte-Gala gegen die Phoenix Suns im vorletzten Test ins Schwärmen.

Ginge es nach den Zweiflern, wäre Bronny wohl schon zum Farmteam South Bay Lakers abgeschoben worden. Seit Wochen überschlagen sich Fans in den Sozialen Medien in ihrer Häme. Nicht selten ist zu hören, dass Bronny ein oder zwei weitere Jahre am College gut getan hätten. Stattdessen meldete er sich nach nur einem schwachen Jahr an der USC, das wegen seines Herzstillstandes aus dem Vorjahr nicht vollends seriös zu bewerten ist, für den Draft an.

Keine gute Entscheidung, wie aus der Liga zu hören ist. Die Erwartungen der Fans, von LeBron James selbst und dessen Agent Rich Paul "entsprechen nicht der Realität seines Spiels", sagte ein NBA-Manager dem TV-Sender EPSN anonym: "Wenn sie eine wirkliche Vorstellung davon hätten, wie weit Bronny entfernt ist, hätten sie das nicht getan." Papa James selbst blockte Fragen zur Situation seines Sohnes zuletzt ab. Jener sei "ein erwachsener Mann, er könne "selbst mit dem ganzen Druck umgehen".