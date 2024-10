Die Wade zwickt: Luka Doncic fehlt den Mavericks - Anthony Edwards trauert wegen KAT-Trade

© getty

NBA News: Luka Doncic fehlt Dallas Mavericks verletzt

Luka Doncic fehlt den Dallas Mavericks in der Vorbereitung auf den Saisonstart. Wie das Team am Mittwoch bekanntgab, hat der Slowene im Training eine Wadenprellung erlitten. Er werde in einer Woche erneut untersucht, bis dahin wird er also definitiv ausfallen.

Damit wird Doncic definitiv den Auftakt der Preseason am Montag gegen die Memphis Grizzlies verpassen. Der Saisonstart am 24. Oktober sei allerdings nicht in Gefahr, berichtet ESPN.

Der 25-Jährige legte in der vergangenen Saison im Schnitt 33,9 Punkte, 9,8 Assists und 9,2 Rebounds auf. In den Playoffs führte er die Mavs bis in die Finals, wo man den Boston Celtics unterlag (1-4).