"Beweg deinen Arsch zum Camp": Rajon Rondo verstärkt Trainerteam der Milwaukee Bucks

NBA News: Rajon Rondo verstärkt Milwaukees Trainerstab

Gerade noch rechtzeitig zum Start des Trainingscamps hat sich Ex-NBA-Spieler Rajon Rondo dem Trainerteam der MIlwaukee Bucks angeschlossen. Wie der ehemalige Point Guard dem US-Sportsender ESPN verriet, warb der derzeitige Cheftrainer der Franchise, Doc Rivers, ihn bereits im Sommer an.

"Beweg deinen Arsch zum Camp", soll er ihm während seiner Hochzeit am Comer See in Italien gesagt haben und bezog sich dabei auf das Trainingslager der Bucks vor Saisonstart. Unter Rivers, seinem ehemaligen NBA-Coach, wird er zunächst die Rolle als "Gasttrainer" einnehmen und die Mannschaft in der laufenden Woche unterstützen.

Darüber, ob das Engagement Rondos auch auf die restliche Saison aufgeweitet wird, äußerten sich beide Parteien zunächst nicht.