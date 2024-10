Die Los Angeles Lakers haben endlich einen Trainer, Boston kann den Regular-Season-Rekord brechen: Thesen zum Saisonstart in der NBA

© getty

3. Boston hat das Zeug, den Saisonrekord zu brechen

Seit fünf Jahren schaffte es kein NBA-Champion mehr, den Titel in der Folgesaison zu verteidigen. Die Chancen, dass diese Serie bricht, standen dabei noch nie so gut wie in diesem Jahr. Die Boston Celtics starteten ohne wesentliche personelle Änderungen in die neue Spielzeit und gewannen die ersten vier Saisonspiele auf beeindruckende Art und Weise.

Mitfavorit New York Knicks schoss das Team von Joe Mazzulla bereits am ersten Spieltag aus der Halle, die Bucks waren nun ein weiteres einfaches Opfer. Dabei werfen die Celtics mit durchschnittlich knapp 50 Versuchen die meisten Dreier aller NBA-Teams - und treffen sie auch noch deutlich besser als die Konkurrenz. 21,5 Dreier pro Spiel sind satte 3,5 Distanztreffer mehr als die der Golden State Warriors auf dem zweiten Rang. Dazu fehlt dem Champion mit Kristaps Porziņģis sogar noch ein Schlüsselspieler verletzt.

Bereits in der vergangenen Spielzeit waren die Celtics das mit Abstand beste Team der regulären Saison. Der Start in die neue weckt Hoffnungen, dass Boston noch einen draufsetzen könnte. Der Rekord der Warriors von 73 Saisonsiegen ist für dieses Celtics-Team nicht unantastbar!