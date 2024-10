"Er ist wie Dirk Nowitzki": Trainer-Legende adelt Nikola Jokic

© imago images

Herbert über Bayern: "Wir haben eine Vision"

Seit dieser Saison ist der Ex-Bundestrainer Coach der Bayern. Im Vergleich zu der finanzkräftigen Konkurrenz in der EuroLeague sieht Herbert einen großen Nachteil für seinen neuen Klub.

"Offensichtlich haben wir in Deutschland ein großes Hindernis mit dem Steuersystem. Hier sind es 48 Prozent, während man in vielen anderen Ländern nur 12 oder 14 Prozent zahlt. Das ist ein Hindernis. Aber es ist, wie es ist, wir müssen einfach weitermachen", meinte Herbert.

Trotzdem will der Weltmeister-Trainer mit den Münchnern in dieser Saison hoch hinaus - das Final Four ist das Ziel: "Wir haben ein tolles Team mit guten deutschen Spielern und einigen guten Ausländern. Niemand hätte gedacht, dass wir das schaffen können, was wir mit der deutschen Nationalmannschaft erreicht haben. Wir haben bei Bayern eine Vision, darauf arbeiten wir hin."

Die Bayern sind mit einem Sieg (97:89 gegen Real Madrid) und einer Niederlage (79:94 bei Panathinaikos Athen) in die EuroLeague gestartet. In der Bundesliga belegt der deutsche Meister mit drei Siegen und einer Pleite Platz zwei hinter ratiopharm Ulm.