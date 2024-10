Nach dem Blockbuster-Trade: Sind die Knicks mit Karl-Anthony Towns reif für den Titel?

© getty

Stärken und Schwächen: Towns als Ersatz für Hartenstein?

Die Lücke im Team von Head Coach Tom Thibodeau, die nach dem Abgang von Isaiah Hartenstein zu Oklahoma City und aufgrund der ungewissen Rückkehr von Stamm-Center Mitchell Robinson unter dem Korb klaffte, schließt der 28-Jährige zumindest offensiv deutlich besser, als es der kleinere Randle gekonnt hätte.

Mit Towns bekommen die Knicks einen Drei-Level-Scorer (heißt: am Ring, aus dem Midrange und von der Dreierlinie), dessen Präsenz unter dem Korb und Treffsicherheit von außen (knapp 40 Prozent über die Karriere) sowohl das Shooting von Dreier-Spezialist DiVincenzo kompensieren kann, als auch das Leben von Brunson einfacher gestalten wird. Dazu ist Towns ein hervorragender Rebounder. Das manchmal doch etwas wackelige Händchen des viermaligen All-Stars bei der Ballbehandlung im Vergleich zu Randle dürfte für New York dank der ballsicheren Brunson und Mikal Bridges, der ebenfalls per Blockbuster-Trade in der Offseason verpflichtet wurde, sicherlich verschmerzbar sein.

Fragezeichen gibt es jedoch in der Verteidigung. Zwar war Towns in Minnesota ein Teil der besten Defense der Vorsaison und hat nicht zuletzt in den Playoffs gegen MPV Nikola Jokic hervorragende Arbeit geleistet. Und doch wechseln sich bei "KAT" Licht und Schatten häufiger ab, als es Defensiv-Guru Thibodeau lieb sein dürfte. Nach den überragenden Auftritten gegen Jokic und dessen Denver Nuggets brachte sich Towns in den anschließenden Conference Finals gegen die Dallas Mavericks (1-4) durch unnötige Fouls immer wieder früh selbst in Bedrängnis - und die Timberwolves wohl um die Chance auf die Finals.