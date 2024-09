NBA News und Gerüchte - Paul Georges Vater rechnet mit Clippers ab: "Sie haben uns in den Rücken gestochen"

© getty

NBA News: Paul Georges Vater rechnet mit Clippers ab

Paul George wäre wohl gerne in der Nähe seiner Familie an der Westküste geblieben, wird stattdessen jedoch ab der kommenden Saison für die Philadelphia 76ers auflaufen. Sein Vater war am Montag zu Gast im "Podcast P with Paul George" und zeigte sich vor allem darüber enttäuscht, wie die Zeit seines Filius bei den Clippers zum Ende kam.

"Es tat weh", sagte Paul George Sr.: "Sie haben uns in den Rücken gestochen, so fühlte es sich an. Weil ich denke, dass Paul so viel für die Mannschaft und die Fans getan hat. Er war immer da. Ich glaube er hat 110 Prozent gegeben und hat nicht sehr viel gefordert. Doch das sahen sie wohl anders."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bot L.A. seinem Superstar eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 150 Millionen Dollar an. Für die gleiche Summe unterschrieb Kawhi Leonard im vergangenen Januar - inklusive einer No-Trade-Klausel. Dieses essentielle Detail wurde George jedoch offenbar nicht angeboten. Anfang Juli einigte er sich dann mit den Sixers auf einen Vierjahresvertrag im Wert von insgesamt 211 Millionen Dollar.

"Ich wollte nicht, dass er einfach irgendeinen Vertrag annimmt", führte sein Vater aus: "Er steht schon immer für das, woran er glaubt. Und das Angebot der Clippers hielt er für großen Quatsch. Und ich wollte ihm das auch nicht schönreden, ich stehe zu 100 Prozent hinter ihm. Wenn du gehen musst, werden wir gehen. Man liebt es zuhause, aber das kann einen auch etwas verlangsamen. Er hat so hart gearbeitet und sollte dafür auch bezahlt werden."

George kam im Juli 2019 per Trade von den Oklahoma City Thunder zu den Clippers, im Folgejahr unterschrieb er eine Vertragsverlängerung für vier Jahre und 176 Millionen. In 263 Spielen über fünf Saisons für L.A. legte er durchschnittlich 23,0 Punkte, 4,5 Assists und 1,5 Steals bei 45,5 Prozent aus dem Feld und 39,7 Prozent von Downtown auf (33,3 Minuten pro Einsatz). Er hätte eine Option für 48,7 Millionen Dollar für die kommende Saison ziehen können, entschied sich jedoch dagegen.