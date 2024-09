"Spieler werden mehr verdienen als Teambesitzer": Mark Cuban sagt Milliardenverträge in der NBA voraus

© getty

NBA News: Jose Alvarado bleibt bei den Pelicans

Guard Jose Alvarado bleibt zwei weitere Jahre bei den New Orleans Pelicans. Wie ESPN berichtet, bekommt der 26-Jährige dafür neun Millionen Dollar. Für die Saison 2026/27 hält er eine Spieleroption.

Alvarado, der bei den Olympischen Spielen in Paris für Puerto Rico spielte, dürfte bei den Pelicans nach dem Trade für Dejounte Murray von der Bank kommen. Letzte Saison legte er durchschnittlich 7,1 Punkte und 2,1 Assists auf. Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year belegte er Platz sechs.