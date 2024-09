Dallas Mavericks verlängern mit wichtigem Veteran - Adam Silver bestätigt "Interesse" an Expansion

© getty

NBA News: Adam Silver gibt Interesse an Expansion zu

Commissioner Adam Silver hat am Rande des Treffens der NBA-Eigner in New York über das Thema Expansion gesprochen. Viele Beobachter und Experten rechnen mit der Ausdehnung der Liga um zwei weitere Teams, dann gäbe es 32.

"Wir haben in diesem Meeting nicht groß über Expansion gesprochen. Aber nicht, weil es kein Interesse gab", erklärte Silver. "Wir haben unserem [aus acht Besitzern bestehenden] Board gesagt, dass wir in dieser Saison darüber sprechen wollen, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Aber es gibt auf jeden Fall Interesse an diesem Prozess."

Nach dem neu ausgehandelten TV-Vertrag, der der Liga in den kommenden Jahren 70 Milliarden Euro einbringen wird, könnte das Thema Expansion wieder Fahrt aufnehmen. Seattle und Las Vegas werden als Favoriten gehandelt. Beide Franchises würden jeweils mehrere Milliarden Dollar kosten - diese Summe würde zu gleichen Teilen auf die bisherigen 30 Teams aufgeteilt werden.