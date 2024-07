Jalen Brunson verlängert Vertrag bei New York Knicks - und verzichtet auf über 100 Millionen Dollar

Für die Knicks sind diese Zugeständnisse ein wahrer Segen, wenn es darum geht, das immer teurer werdende Team auf der Jagd nach der ersten Championship seit 1973 zusammenzuhalten. In der laufenden Offseason wurde Forward Mikal Bridges per Trade von den Brooklyn Nets geholt und mit OG Anunoby eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre und 212,5 Millionen Dollar ausgehandelt.

Durch Brunsons Deal vermeidet die Franchise etwa die Überschreitung des "Second Apron" bei der Gehaltsobergrenze, die mit starken Auflagen daherkommt, wenn es darum geht, den Kader zu verbessern. Er soll sich dabei laut ESPN an Champions wie Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs/NFL), Tom Brady (New England Patriots/NFL) oder Derek Jeter (New York Yankees/MLB) orientiert haben, die ihren Franchises in Sachen Vertragsstruktur entgegengekommen waren, um die bestmöglichen Titelchancen zu erhalten.

Brunson hatte 2022 als Free Agent für vier Jahre und 104 Millionen Dollar bei den Knicks unterschrieben und sich seitdem zum waschechten Superstar gemausert. In der vergangenen Spielzeit legte er im Schnitt 28,7 Punkte auf und landete in der Wahl zum MVP auf Platz fünf. In den Playoffs gelangen ihm gleich vier Spiele in Folge mit mindestens 40 Punkten und fünf Assists. Von Verletzungen gebeutelt scheiterten die Knicks jedoch in der zweiten Playoff-Runde in sieben Spielen an den Indiana Pacers.