NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker zu Free Agency: Isaiah Hartenstein bekommt Mega-Vertrag von den OKC Thunder

© getty

NBA Free Agency im Liveticker: Isaiah Hartenstein zu den Thunder

16.40 Uhr: Und was ist mit James Harden, Pauls früherem Teamkollegen? Der wird im Gegensatz zu Paul George bei den LA Clippers bleiben. Harden bekommt für zwei weitere Jahre bei den Clips 70 Millionen Dollar. Der Bärtige wird im August 35 Jahre alt, hat aber immer noch einiges im Tank.

16.32 Uhr: Den "Point God" sind wir Euch auch noch schuldig. Chris Paul ist von den Golden State Warriors am Wochenende entlassen worden, sein Jahresgehalt über 30 Millionen Dollar wäre für die Dubs im kommenden Jahr einfach zu teuer gewesen. Der 39-Jährige hat aber bereits ein neues Team gefunden, nämlich die San Antonio Spurs! Dort soll Paul für einen Einjahresvertrag 11 Millionen Dollar bekommen. CP3 in seinem 20. Jahr in der NBA an der Seite von Victor Wembanyama? Da läuft uns jetzt schon das Wasser im Mund zusammen!

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

16.25 Uhr: Shams hat sich bei den Thunder offenbar sehr genau umgehört. Dort wurden nämlich auch noch weitere Verträge verteilt: Forward Aaron Wiggins hat seinen Vertrag in der Prärie von Oklahoma für fünf Jahre und insgesamt 47 Millionen Dollar verlängert. Außerdem bekommt auch Dreierschütze Isaiah Joe einen neuen Vertrag - vier Jahre, 48 Millionen Dollar. Ganz schön stolze Summen, aber mit dem neuen TV-Vertrag, der in einem Jahr greift, wird die Salary Cap auch stetig anwachsen. Dazu später vielleicht mehr.

16.15 Uhr: Das ist ne fette Nummer - und ein richtig fetter Vertrag! Laut Shams Charania von The Athletic bekommt der deutsche Center Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunder einen Dreijahresvertrag über stolze 87 Millionen Dollar! Den Deal soll OKC-Boss Sam Presti am Montagmorgen Ortszeit mit dem 26-Jährigen ausgehandelt haben. Harteinstein hatte letztes Jahr bei den Knicks überzeugt und war zeitweise in die Starting Five gerückt. Jetzt soll er in OKC offenbar ein Defensivanker werden. Dafür wird sein Gehalt (letzte Saison rund 8 Mio. Dollar) mehr als verdreifacht!