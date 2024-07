"Eine geile Aktion": Dennis Schröder äußert einen großen Wunsch

"Es würde mir alles bedeuten", sagte Schröder dazu bei einer Medienrunde in München: "Ich glaube, das so repräsentieren zu können für Deutschland, mit meiner Herkunft, die ich habe mit meiner Mom aus Gambia, würde in Deutschland enorm viel vereinen."

Gerade in der heutigen Zeit wäre es "ein Statement", glaubt der 30-Jährige: "Als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen - natürlich als Deutscher, aber natürlich weiß ich, wo ich auch herkomme, wo meine Mom herkommt, das respektiere ich auch."

Es gebe so viele Menschen in Deutschland, "die das auch betreffen würde. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine sehr geile Aktion wäre", so der Point Guard.