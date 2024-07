Ehemaliger Leistungsträger kehrt zurück: Spencer Dinwiddie unterschreibt bei Dallas Mavericks

Damit ist der 31 Jahre alte Dinwiddie nach knapp eineinhalb Jahren zurück in Dallas: Im Februar 2023 war er im Zuge des Trades für Kyrie Irving an die Brooklyn Nets abgegeben worden.

Zuvor hatte der Aufbauspieler ein Jahr lang gute Leistungen bei den Mavs gezeigt: Im Februar 2022 nach Dallas gekommen, legte Dinwiddie in 76 Spielen im Schnitt 17,1 Punkte und 4,9 Assists im Schnitt auf. In der kommenden Saison 2024/25 wird er in Dallas das Veteranenminimum verdienen.

Dinwiddie war im Februar von den Nets nach Toronto getradet und anschließend entlassen worden. Er hätte schon vor der Trade Deadline beinahe bei den Mavs unterschrieben, entschied sich dann jedoch für die Los Angeles Lakers.

Spencer Dinwiddie: Statistiken der Saison 2023/24