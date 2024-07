Basketball bei den Olympischen Spielen in Paris: Mannschaften, Gruppen, Spieler und Zeitplan

© getty

Basketball bei den Olympischen Spielen in Paris: Der Zeitplan

Die Gruppenphase der Basketballer startet am Samstag, dem 27. Juli. Im ersten Duell um 11 Uhr treffen Australien und Spanien aufeinander, Deutschland misst sich um 13.30 Uhr mit Japan.

Team USA greift erstmals am Sonntag (28. Juli) um 17:15 ins Geschehen ein, es kommt direkt zum Showdown mit Nikola Jokic und Serbien. Die Gruppenphase endet mit den Spielen am 3. August, alle Duelle im Viertelfinale steigen am 6. August.

Basketball bei den Olympischen Spielen in Paris: Die wichtigsten Termine