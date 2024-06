NBA, News und Gerüchte: Dallas Mavericks an Jerami Grant und Tobias Harris dran - Los Angeles Lakers haben Dejounte Murray im Visier

© getty

Los Angeles Lakers haben weiter Dejounte Murray im Visier

Die Lakers hatten Berichten zufolge schon zur vergangenen Trade Deadline Dejounte Murray als Wunschkandidat zur Verstärkung des Teams auserkoren, daran habe sich laut Shams Charania (The Athletic) nichts geändert.

"Mannschaften in der Liga erwarten Murrays Namen in Tradegerüchten der nächsten Tage und Wochen, er macht Sinn für die Lakers", erklärte er bei der Pat McAfee Show: "Die Lakers haben ein Level an Interesse an Murray in den vergangenen Monaten beibehalten." Murrays Vertrag läuft inklusive Spieleroption noch bis 2028, sein Gehalt wird sich bis dahin von 25,2 auf 31,3 Millionen pro Jahr steigern.

Murray machte in seiner fünften Saison bei den Spurs (2021/22) den Sprung zum All-Star und belegte den zweiten Platz beim Titel des Most Improved Player. Die Hawks holten ihn per Trade als Backcourt-Partner für Trae Young, in der vergangenen Saison spielte der 27-Jährige seine beste Spielzeit mit 22,5 Punkten, 6,4 Assists und 1,4 Steals in 78 Spielen bei 45,9 Prozent aus dem Feld und 36,3 Prozent bei Dreiern.