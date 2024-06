Keine Superstars - aber dennoch viel Spektakel? Alle Infos zum NBA-Draft 2024

© getty

NBA Draft 2024: Welche deutschen Talente haben eine Chance?

Immerhin zwei Eisen haben wir aus deutscher Sicht im Feuer. Tristan da Silva hat vier Jahre bei den Colorado Buffaloes hinter sich und ist mit 23 Jahren eines der älteren Talente im Draft, aber dafür hält der Forward auch, was er verspricht. Das ist vor allem Shooting: Da Silva hat in seiner College-Karriere fast 40 Prozent aller Catch-and-Shoot-Dreier verwandelt. Es fehlt an explosiver Athletik und deshalb auch am Rebounding, aber darüber hinaus bringt der Deutsch-Brasilianer eigentlich alles mit, um sich in so ziemlich jeder Situation zurechtzufinden. Es gibt Mock Drafts, die in an 18. Stelle zu den Orlando Magic und damit zu den Wagner-Brüder schicken. Das wäre natürlich extrem appetitlich!

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In der 2. Draft-Runde hat Center Ariel Hukporti gute Chancen. Der 22-Jährige spielte vergangene Saison bei Melbourne United und machte dort von der Bank kommend die Drecksarbeit am Ring. Das wäre mit einer Körpergröße von 2,13 Metern auch in der NBA möglich. "Ariel ist wie ein Schwamm", lobte zuletzt Coach Dean Vickerman. Vor allem am offensiven Brett hat sich Hukporti verbessert, zudem foult er weniger und ist in seinen Aktionen deutlich geduldiger.