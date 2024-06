"Ich habe die Kultur verändert": Dennis Schröder spricht über seine Pläne mit den Brooklyn Nets

"Mein Agent und ich glauben, dass die Nets es gut fanden, wie ich gespielt habe", sagte der Nationalmannschafts-Kapitän in einem Interview der Braunschweiger Zeitung.

Er habe "die Kultur ein bisschen verändert, ein bisschen mehr Defense und Zusammenspiel reingebracht und auch Leadership gezeigt".

Man wisse vor der bis Februar dauernden Free Agency, der bevorstehenden Transferperiode in der nordamerikanischen Profiliga, zwar "nie, was in der NBA passiert. Aber Brooklyn ist eine sehr coole, gute Organisation, sehr familiär. Ich würde da auf jeden Fall gern längerfristig bleiben wollen."

Nach dem Sommer soll dann auch seine Familie, die zuletzt noch in Kanada lebte, nach New York kommen. Nicht nach Manhattan. Da sei "sehr viel los, dort könnte ich nicht leben", so Schröder: "Aber Brooklyn gefällt mir schon echt gut, da gibt es auch drumrum ein paar Gegenden, die ich noch nicht gesehen habe, die aber cool sein sollen. Die werden wir uns dann anschauen, wenn wir rübergehen."