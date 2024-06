"Das war nicht mein bestes Ich:" Kyrie Irving reflektiert über Zeit bei den Boston Celtics

© getty

"Ich sehe es fast wie bei `Gladiator`, wo ich die Menge für mich gewinnen muss", führte Irving aus: "Es ist gut zu hören, wie der TD Garten ruhig wird, wenn man als Gegner gut spielt. Die Fans dort respektieren eben immer noch großartigen Basketball." Irving wurde jeweils ins All-Star-Team nominiert in seinen beiden Jahren bei den Celtics, nachdem er die Cleveland Cavaliers, mit denen er dreimal in Folge die Finals erreicht hatte, um einen Trade gebeten hatte.

Die Playoffs seiner ersten Saison in Boston verpasste Irving verletzt, ein Jahr später bliebt er hinter den Erwartungen zurück mit 21,3 Punkten bei nur 38,5 Prozent aus dem Feld in 9 Spielen. Die Celtics scheiterten an Giannis Antetokounmpo und den Milwaukee Bucks mit 1-4 in der zweiten Runde des Ostens.

NBA Finals: Dann geht es los

(E1) Boston Celtics - (W5) Dallas Mavericks