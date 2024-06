30 Millionen Dollar: Sacramento Kings verlängern mit Trainer Mike Brown

Shams Charania (The Athletic and Stadium) fügte hinzu, dass der Vertrag über 30 Millionen Dollar abgeschlossen wurde. Browns jährliches Grundgehalt betrage 8,5 Millionen Dollar. Inklusive eventueller Boni habe Brown die Möglichkeit, jährlich bis zu 10 Millionen Dollar zu verdienen.

Brown ging nach sechs Jahren als Associate Head Coach bei den Golden State Warriors vor der 2022/23 Saison zu den Sacramento Kings. Dort gewann er in seiner ersten Saison den Coach of the Year-Award, nachdem er die Kings zum ersten Mal seit 16 Jahren in die Playoffs geführt hatte. Die Kings verpassten die zweite Runde der Playoffs nur knapp, da sie ihre Serie gegen die verteidigenden Champions Golden State in 7 Spielen verloren.

Auch in seiner zweiten Saison holte Browns Team 46 Siege und gewann damit in aufeinanderfolgenden Jahren mehr Spiele als in den 16 Jahren zuvor. Trotz der 46-36 Bilanz verpassten die Kings die Playoffs und schieden im Play-In Tournament gegen die New Orleans Pelicans aus.

Browns Vertragsverlängerung ist ein erster Schritt für die Kings, ihren Aufschwung der letzten Jahre zu stabilisieren und sich in einem kompetitiven Westen als Playoff-Team zu etablieren. Welche weiteren Schritte das Team in der Off-Season machen wird, bleibt zu sehen.