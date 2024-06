100 Millionen für Isaiah Hartenstein? Dieses Team zeigt wohl Interesse

Damals stachen laut Fischer die Knicks die Orlando Magic aus, die nun aber kein Interesse mehr haben sollen. Ein anderes Team könnten dagegen die Detroit Pistons sein, die wie OKC über ausreichend Capspace verfügen und auf der Suche nach einem Center sind.

Hartenstein absolvierte in dieser Saison 75 Spiele und wurde nach der Verletzung von Mitchell Robinson in New York zum Starter auf der Fünf. Auch nach der Rückkehr von Robinson behielt der frühere DBB-Spieler seinen Platz und begann in allen 13 Playoff-Spielen. Dabei legte der 26-Jährige durchschnittlich 8,5 Punkte, 7,8 Rebounds sowie 0,9 Blocks bei einer Quote von 59,2 Prozent aus dem Feld auf.