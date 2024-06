Fragen und Antworten zu den Dallas Mavericks: Bekommt Luka Doncic endlich Hilfe?

Dante Exum und Jaden Hardy bekamen immer wieder ihre Chancen in dieser Rolle und erfüllten sie phasenweise überraschend gut, doch am Ende nicht konstant genug. Mavs-Coach Jason Kidd warf sogar Tim Hardaway Jr. noch ins Feuer in den Finals, als nichts anderes mehr klappte.

Der Flügelscorer entwickelte sich ohnehin in der zweiten Hälfte der Regular Season und final in den Playoffs zum Verlierer der Mavs-Saison. Er hatte in seiner unerwartet erfolgreichen Laufbahn als Maverick zwar immer wieder wichtige Momente, in denen er Doncic mit einer heißen Phase entlastete. Doch Kidd hatte offenbar irgendwann doch die Schnauze voll von Hardaways konstanter Inkonstanz. Oder einfach erstmals die Alternativen, seine Minuten gut zu ersetzen.

Zudem verteidigte Doncic in den Finals phasenweise schlicht auf einem solch schwachen Level, dass man kaum Spiele gewinnen konnte. Daran hatten jedoch sicherlich seine Verletzungen auch großen Anteil daran, so schlecht verteidigte er in den vorherigen Serien nicht. Und auch hier gilt: Keine andere Mannschaft war annähernd so gut gebaut wie die Celtics, um diese Schwäche der Mavs zu bestrafen.