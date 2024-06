Eine Klasse mit Legenden-Potenzial: Der NBA Re-Draft 2018 mit Luka Doncic, SGA und Co.

© getty

Pick 3: Atlanta Hawks - Jalen Brunson (33)

Damals gepickt: Luka Doncic

In dem Moment, in dem Atlanta im Draft für Trae Young tradete, war klar, dass Dennis Schröder keine Zukunft in Atlanta haben würde. Auch in unserem Szenario ist das der Fall, die Hawks schnappen bei Jalen Brunson zu, der in der Realität nur ein Zweitrundenpick der Mavs war. Überhaupt: Dallas schnappte sich damals in einem Draft gleich zwei All-NBA-Spieler, so etwas sieht man auch nicht alle Tage ...