Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Termin, Datum, Zeitplan, Spielplan, Ort, Übertragung im Free-TV und Livestream

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Termin, Datum, Ort

Weil die beiden Serien in den Conference Finals relativ schnell abgehakt wurden, müssen NBA-Fans sich mit einer kleinen Pause vor den Finals begnügen: Erst am Freitag, dem 7. Juni, um 2.30 Uhr (deutscher Zeit) steigt nämlich das Auftaktspiel der Best-of-Seven-Serie. Das potentielle Game Seven ist für Montag, den 24. Juni, angesetzt.

Als Spielstätten halten die Arenen der beiden Franchises her, also der traditionsreiche TD Garden in Boston und das American Airlines Center in Dallas. Rund 20.000 Fans finden dort jeweils Platz.

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Zeitplan, Spielplan

Spiel Datum Uhrzeit (in Deutschland) Heim Gast 1 Fr., 7. Juni 2.30 Uhr Boston Celtics Dallas Mavericks 2 Mo., 10. Juni 2 Uhr Boston Celtics Dallas Mavericks 3 Do., 13. Juni 2.30 Uhr Dallas Mavericks Boston Celtics 4 Sa., 15. Juni 2.30 Uhr Dallas Mavericks Boston Celtics 5* Di., 18. Juni 2.30 Uhr Boston Celtics Dallas Mavericks 6* Fr., 21. Juni 2.30 Uhr Dallas Mavericks Boston Celtics 7* Mo., 24. Juni 2 Uhr Boston Celtics Dallas Mavericks

*Falls im Rahmen der Best-of-Seven-Serie nötig.