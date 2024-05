Wemby und Holmgren einstimmig: Die NBA All-Rookie Teams der Saison 2023/24

Wembanyama wurde vor wenigen Tagen bereits einstimmig zum Rookie of the Year gewählt, nun erhielt der Franzose wie Chet Holmgren, alle 99 Stimmen für das All-Rookie Team. Die erste Fünf komplettieren Brandon Miller (Hornets), Jaime Jaquez (Heat) sowie Brandin Podziemski (Warriors), während es für Dereck Lively II (Mavericks) nur für das Second Team reichte.

Insgesamt erhielten 22 Spieler zumindest eine Stimme, dazu gibt es eine Premiere. Erstmals wurde ein Spieler in ein All-Rookie Team gewählt, der die Saison nur mit einem Two-Way-Deal begann. Zudem gilt zu beachten, dass die Wähler auf Positionen keine Rücksicht nehmen mussten.

Hier gibt es die All-Rookie-Teams im Überblick: