"Mehrere Teams in den Startlöchern": Wie geht es für Donovan Mitchell weiter?

Wie Brian Windhorst von ESPN meldet, bereiten die Los Angeles Lakers und Brooklyn Nets bereits Trade-Pakete für den Fall vor, dass Mitchell und die Cavs sich im Sommer nicht einigen können und die Cavs mögliche Trades für den All-Star abklopfen würden.

"Ich will hier vorsichtig sein, weil ich nicht möchte, dass in meiner Heimat Cleveland jemand ausflippt, aber mehrere Teams mit ihren Angeboten schon in den Startlöchern", sagte Windhorst zur Situation um Donovan Mitchell bei Get Up. Dabei nannte Windy die Lakers und Nets, wollte aber ein Interesse der New York Knicks, die schon 2022 an Spida interessiert waren, nicht bestätigen.

Mitchell verpasste die letzten beiden Spiele in der Serie gegen die Boston Celtics (1-4) mit einer Wadenzerrung und legte zudem knapp 30 Punkte pro Spiel in der Postseason auf.