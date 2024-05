Diese Teams bekommen ein Workout: Bronny James bleibt offiziell im NBA Draft 2024

Die Suns halten im Draft den 22. Pick, während die Lakers in der zweiten Runde an Position 55 zugreifen könnten, womit Bronny an der Seite seines Vaters spielen könnte. Erzwingen wolle das James-Camp aber nichts: "Wenn es nicht die Lakers werden, ist das auch okay. Natürlich reden die Leute darüber, dass Vater und Sohn zusammen spielen könnten, aber das ist keine Priorität. Wenn es organisch so kommt, super, aber darauf ist unsere Strategie nicht aufgebaut."

James spielte nach seinem Herzstillstand im Sommer keine gute College-Saison bei USC, doch eine gute Draft Combine in Chicago ließen James' Aktien wieder etwas steigen. Bei ESPN steht der 19-Jährige wieder auf Rang 54 bei den besten Spielern, vor allem seine Athletik sowie der verbesserte Wurf stachen in der Windy City heraus.