Denver Nuggets müssen auf Wunder hoffen: Diesen Teams gelang es

© getty

Los Angeles Lakers im Jahr 1969

Runde: Division Semifinals

Division Semifinals Gegner: San Francisco Warriors

San Francisco Warriors Ergebnis: 4-2

Es war Jahr eins der Big Three der Lakers, im Sommer hatten sich die Kalifornier Wilt Chamberlain aus Philadelphia geschnappt. Nach zwei knappen Pleiten zum Auftakt gegen die Warriors gewannen Jerry West, Elgin Baylor und Co. die folgenden vier Partien recht deutlich. Los Angeles marschierte dann bis in die Finals, unterlag dort aber nach 3-2-Führung zuhause gegen die Boston Celtics um Bill Russell in Spiel 7 mit 106:108.