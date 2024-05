Das wird der erste echte Test für die Celtics! Wie die Pacers Boston gefährlich werden können

© getty

Celtics vs. Pacers: Dieses Team gewinnt die Serie

Das ist tatsächlich der erste echte Test für die Celtics, auch weil Indianas Ansatz komplett anders als der der Miami Heat oder Cleveland Cavaliers ist. Bostons Defense wird hier erstmals so richtig auf die Probe gestellt, auch wenn die Celtics nach Minnesota die beste Verteidigung der Regular Season hatten.

Was Indy so gefährlich macht: Die Celtics haben die Tendenz, Dürrephasen in der Offense zu durchleben, während die Pacers Offensiv-Power von allen Positionen haben, zuletzt gesehen in Spiel 7 bei den New York Knicks. Gleichzeitig muss aber auch gesagt werden, dass Indy bei den Upsets jeweils vom Verletzungspech des Gegners profitierte.

Boston hat das deutlich talentiertere Team, allerdings wiegt diesmal der Ausfall von Porzingis (wenn der Lette nicht zurückkehrt) deutlich schwerer. Indiana wird wieder viel pressen, schnelle Abschlüsse suchen, am Ende wird das gegen Boston in einer Serie aber nicht reichen. Tipp: Celtics in 6.