NBA Playoffs: Spielt Kawhi Leonard gegen die Dallas Mavericks? Das sagt Clippers-Coach Ty Lue

Kawhi Leonard: Nur 26 Playoff-Spiele seit 2019

In den vergangenen Jahren war er dies aber nur selten. Seit seiner Ankunft in L.A. im Jahr 2019 hat Leonard lediglich 26 Playoff-Spiele absolviert. Im Vorjahr stoppte ihn nach zwei Spielen eine Meniskusverletzung, 2021 riss sich Leonard in den Conference Semifinals das Kreuzband, was ihn schließlich die komplette folgende Saison kostete.

In dieser Spielzeit war Leonard dagegen fast immer fit und absolvierte mit 68 Partien so viele Spiele wie zuletzt 2016/17, damals noch in Diensten bei den San Antonio Spurs. In durchschnittlich 34,3 Minuten legt Kawhi in dieser Saison 23,7 Punkte und 6,1 Rebounds bei Quoten von 52,5 Prozent aus dem Feld sowie 41,7 Prozent von der Dreierlinie auf.