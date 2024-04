NBA Playoffs - Magic unterliegen in Spiel 1: Franz Wagner bleibt optimistisch, Bruder Moritz sorgt für Wirbel

Franz Wagner taut im vierten Viertel etwas auf

Auch Wagner selbst war Teil dieses Problems. Seit dem All-Star Break traf der Berliner nur 18 Prozent aus der Distanz und vergab auch in Cleveland seine ersten drei Versuche von draußen. Immer wieder sank der Verteidiger von Wagner ab, vor allem Paolo Banchero war hier der Leidtragende, der sich immer wieder mehreren Gegenspielern gegenüber sah. Erst im vierten Viertel platzte für Wagner etwas der Knoten: 10 seiner insgesamt 18 Punkte (7/15) markierte der Forward in diesem Abschnitt, zweimal traf er von draußen.

Orlando schaffte es zu Beginn des vierten Viertels einen 20-Punkte-Rückstand auf -9 einzudampfen, näher kamen die Magic aber nicht mehr. Eine gute Rolle spielte dabei auch Moritz Wagner, der in 13 Minuten auf 10 Punkte (4/8) und 5 Rebounds kam. Zusammen mit Joe Ingles (+2) war der Big der einzige Magic-Spieler mit einem positiven Plus-Minus-Wert (+1). So fühlte es sich auch an: Mit dem 27-Jährigen war Feuer im Spiel, auch wenn seine defensiven Limitationen bekannt sind.