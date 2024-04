NBA, News und Gerüchte: Liga hebt Technical Foul von Luka Doncic auf

Hier gibt es News und Gerüchte aus der NBA.

NBA: Karl-Anthony Towns steht vor Comeback

Gute Nachrichten für die Minnesota Timberwolves. Gemäß Shams Charania (The Athletic) wird Towns noch in dieser Woche sein Comeback geben. Der Big Man hatte sich Anfang März am Meniskus verletzt und hat inzwischen auch schon wieder mit dem Team trainieren können.

"Das Team ist optimistisch, dass Towns noch vor den Playoffs wieder spielen kann", fügte Charania an. Die Wolves belegen derzeit zusammen mit den Denver Nuggets Platz eins in der Western Conference und überstanden auch die Spiele ohne Towns recht schadlos. Insgesamt verpasste KAT bislang 16 Spiele, die Wolves gewannen davon 11.

Der 28-Jährige wurde in dieser Saison zum vierten Mal in seiner Karriere zum All-Star gewählt, in 60 Spielen legt der frühere Top-Pick derzeit durchschnlttlich 22,1 Punkte, 8,4 Rebounds sowie 3 Assists pro Partie auf.