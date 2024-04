Luka Doncic besser? Dirk Nowitzki kontert Aussagen von Ex-Mavericks-Besitzer Mark Cuban

Dirk Nowitzki schwärmt von Luka Doncic

Schon jetzt hat Doncic mehr 35-Punkte-Spiele als Nowitzki während seiner gesamten Karriere, dazu wurde der Slowene bereits viermal ins All-NBA First Team gewählt (Nowitzki ebenfalls vier). Zudem übertraf Doncic mit 60 sowie 73 Punkten im Januar bereits zweimal den einstigen Franchise-Rekord für Punkte in einem Spiel, der von Nowitzki im Dezember 2004 (53 Zähler gegen Houston) aufgestellt wurde und über 18 Jahre Bestand hatte.

"Er hat einfach keine Lücken in seinem Spiel", stellte Nowitzki fest. "Jedes Jahr sage ich, dass der Junge nicht mehr besser werden kann und dann kommt er zurück, um noch mehr in seinem Repertoire zu haben. (...) Ich hoffe, dass Mavs-Fans noch lange Spaß an ihm haben werden."

In dieser Saison wird Doncic sich erstmals die Scoring-Krone aufsetzen, der 25-Jährige legt durchschnittlich 33,9 Punkte, 9,2 Rebounds sowie 9,8 Assists pro Partie auf. Erst am Vortag in Charlotte hatte Doncic einen weiteren Mavericks-Rekord gebrochen. Mit nun 2.370 innerhalb der Saison brach der Guard den 40 Jahre alten Rekord von Mark Aguirre (2.330 Punkte in 1983/84). Nowitzkis beste Scoring-Saison war übrigens 2005/06, als Dallas erstmals die Finals erreichte, damals sammelte der Dirkster 2.151 Zähler in 81 Spielen an.