Dennis Schröder will bei den Brooklyn Nets bleiben - Reunion mit Ex-Coach?

"Klar möchte ich bleiben", erklärte Schröder auf die Frage, ob er langfristig in Brooklyn bleiben möchte. "Ich möchte immer da sein, wo man meine Arbeit wertschätzt. Ich habe das hier seit dem ersten Tag gespürt. Die Leute haben zu meiner Frau und zu meiner Mutter aufgenommen, was zeigt, dass sie mich hier haben wollen. Dazu gefällt mir der Spielstil. Sie haben Vertrauen in das, was ich kann. Natürlich möchte ich bleiben."

Seit Mitte Februar ist Schröder nun in Brooklyn, insgesamt absolvierte 30-Jährige 29 Partien für die Nets, 25 davon als Starter. In durchschnittlich 32 Minuten legte Schröder 14,6 Punkte und 6 Assists pro Partie auf, dabei traf er seinen Dreier so gut wie noch nie in seiner Karriere (41,2 Prozent).

Dennoch verpassten die Nets mit einer Bilanz von 32-49 deutlich, mit Schröder wurden ebenso nur 12 von 29 Spielen gewonnen. In der Zwischenzeit musste Head Coach Jacque Vaughn seinen Hut nehmen, noch ist unklar, wer in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird. Interimscoach Kevin Ollie ist ein Option, dazu haben die Nets laut Shams Charania (The Athletic) Kontakt zu den beiden Assistant Coaches Jordi Fernandez (Kings) und Kevin Young (Suns) aufgenommen. Auch Schröders ehemaliger Coach aus Hawks-Zeiten, Mike Budenholzer, wird im Big Apple gehandelt.