Das gab es noch nie! Boston Celtics historisch schlecht bei Pleite bei den Milwaukee Bucks

Auf der Gegenseite bekamen auch die Bucks nur zwei Freiwürfe zugesprochen, somit es insgesamt nur zwei Freiwürfe in der Partie gab. "Adam Silver ist vermutlich sehr glücklich gerade", vermutete Bucks-Coach Doc Rivers. "Das Spiel hat nur 1:57 Stunden gedauert. Meine Güte, man kann zu einem Spiel gehen und dann noch zu Abend essen."

Zuvor hatten die Indiana Pacers und die Orlando Magic aus dem Jahr 2019 den Rekord für die wenigsten Freiwürfe in einer Partie gehalten, zusammengerechnet nahmen beide Teams 11 Freiwürfe. "Vielleicht ist das ein Vorgeschmack auf die Playoffs", vermutete Celtics-Star Jayson Taum "Sie lassen im Moment sehr viele Dinge durchgehen. Vermutlich wollen sie uns an Playoff-Basketball gewöhnen."

Damian Lillard verwirrt über neue Linie der Schiedsrichter

Dass Boston allerdings überhaupt keinen Freiwurf nahm, war schon überraschend. Zuvor hatten Atlanta (1 Freiwurf im Jahr 2018) sowie Memphis (1 FTA im Jahr 2024) den Rekord geteilt. Dass ausgerechnet die Bucks an diesem Spiel beteiligt waren, macht die Sache noch merkwürdiger.

Antetokounmpo (780 FTA) zieht in dieser Saison die meisten Freiwürfe in der NBA, Damian Lillard (494 FTA) ist in dieser Kategorie Siebter und Celtics-Forward Tatum (488) zumindest Achter.

"Es ist ein komischer Trend", meinte Lillard. "Fouls scheinen nicht mehr Teil des Spiels zu sein", führte der Guard weiter aus, der sich zudem kaum an einen Pfiff erinnern konnte. Insgesamt wurde das Spiel wegen Fouls zwölfmal unterbrochen, die Bucks begingen dabei nur vier Fouls, Boston acht. Zwei davon waren Offensiv-Fouls von Jaylen Brown.