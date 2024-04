NBA Playoffs 2024: Termin, Datum, Spielplan, Zeitplan, Teams, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Um 19 Uhr deutscher Zeit am Samstag startet die NBA mit dem Gastspiel der Orlando Magic bei den Cleveland Cavaliers. In der Nacht auf Sonntag finden noch drei weitere Spiele statt. Insgesamt kämpfen 16 Teams in der ersten Playoff-Runde um den Einzug in die Conference Semi Finals.

