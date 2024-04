Orlando Magic um Franz Wagner zittern um Playoff-Qualifikation: Der Lohn einer tollen Saison steht auf dem Spiel

Im Schlussspurt scheint den Magic die Puste auszugehen - und es könnte eine ansonsten bärenstarke Saison mit einem faden Beigeschmack hinterlassen. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen haben dafür gesorgt, dass Orlando massiv in den Rückspiegel schauen muss, erst recht nach der deutlichen 99:117-Niederlage in Milwaukee, bei denen Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton gar nicht eingesetzt wurden.

Noch ist Orlando Fünfter, doch die Pacers haben die gleiche Bilanz und die Philadelphia 76ers lauern nur ein Spiel dahinter. Der nächste Gegner der Magic? Die Philadelphia 76ers! Die scheinbar sichere Playoff-Teilnahme ist in ernsthafter Gefahr, dazu ist weiterhin unklar, ob Franz Wagner bis zum Saisonfinale noch einmal eingreifen kann. Der Berliner zog sich beim Blowout-Sieg eine Knöchelverletzung zu und sah die beiden Pleiten in Houston und in Milwaukee hilflos von der Bank.

"Wir haben im Moment Verletzungen, aber wir müssen die gleiche Leidenschaft an den Tag legen", forderte Paolo Banchero. "Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir wollen in die Playoffs." Der Weg dorthin wird jedoch hart, nach dem Gastspiel steht am letzten Spieltag noch ein weiteres Duell mit Milwaukee an. Umso schwerer wiegen Pleiten in Charlotte oder Houston zuletzt. Die Ansprüche sind inzwischen größer geworden, das weiß auch Coach Jamahl Mosley.