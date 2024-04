Nicht die Warriors, die man erwartet: Diese Teams waren am dominantesten in ihrer Conference

Platz 10: Los Angeles Lakers (1984/85)

Bilanz: 62-20

62-20 Abstand zu Platz 2: 10 Spiele auf die Nuggets

Wenig später durften sich jedoch auch die Lakers mal wieder auf der Spitze der Basketballwelt feiern. Magic Johnson (25 Jahre) und James Worthy (23) waren erfahrener und konnten dem 37-Jährigen Kareem mehr Last abnehmen, so überrollte Purple and Gold erst die Western Conference ohne große Probleme. In den Finals gab es erst eine heftige Klatsche von den Celtics (114:148), dann knackten die Lakers jedoch auch Larry Bird, Kevin McHale und Co.