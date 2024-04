NBA Playoffs: Boston Celtics zeigen Reaktion in Miami - OKC Thunder vor Sweep

New Orleans Pelicans (W8) - Oklahoma City Thunder (W1) 85:106 (BOXSCORE), Serie: 0-3

OKC marschiert mit großen Schritten zum Sweep, in New Orleans gelang ein weiterer souveräner Sieg und wenn die Thunder weiterhin so gut von draußen treffen, werden die Pelicans auch in Spiel 4 keine Chance haben. 17 von 36 Dreiern fanden den Weg in den Korb, Josh Giddey (21, 8/13 FG, 8 Rebounds) sowie Lu Dort (12, 4/8 3P) verwandelten je vier Distanzwürfe für die Gäste. Shai Gilgeous-Alexander (24, 8/20, 4 Steals) war erneut bester Scorer für die Thunder.

Es war allerdings einmal mehr eine Team-Leistung der Gäste. Chet Holmgren (6, 8 Rebounds, 4 Blocks) räumte unter dem Korb ordentlich auf, unter anderem blockte der Center einen Dunk-Versuch von Trey Murphy III (10, 4/12). Die Pelicans schossen nur 19/41 in der Zone und gerade einmal 38 Prozent aus dem Feld. New Orleans verbuchte zwar 15 Second Chance Points, dennoch hatte OKC seine große Schwäche, das Rebounding, gut im Griff.

New Orleans hatte lediglich im zweiten Viertel eine gute Phase, als man gut vier Minuten vor der Pause auf -1 heran kam, doch in nicht einmal zwei Minuten legten die Thunder einen 14:0-Lauf hin, bei dem Dort drei Dreier am Stück versenkte. Danach war verwalteten die Gäste die zweistellige Führung und machten zum Ende des dritten Viertels erneut Nägel mit Köpfen, als beide Teams ultra-small gingen.