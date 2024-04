Wettskandal in der NBA? Commissioner Adam Silver droht mit harten Strafen

NBA-Boss Adam Silver verteidigt Kooperation mit Wettanbietern

"Ich habe jede Menge Spielraum bei einer möglichen Bestrafung", meinte Silver nach dem zweitägigen Treffen der Besitzer der Teams mit der NBA über das mögliche Strafmaß für Porter. "Wenn sich das bestätigt, wofür er verdächtigt wird, ist das eine Kardinalsünde. Ich kann soweit gehen, dass ich ihn aus der NBA ausschließen kann, weil so etwas der absolute Ernstfall ist."

Seit einigen Jahren boomt der Wettmarkt in den USA, zahlreiche Staaten haben Sportwetten legalisiert und die NBA gilt hier als Vorreiter in Sachen Kooperation mit Wettanbietern. Das sorgte zuletzt auch für Kritik, unter anderem berichteten Tyrese Haliburton oder Cavs-Coach J.B. Bickerstaff von Drohungen. Die Strategie der NBA wolle Silver deswegen und wegen möglicher Manipulation aber nicht überdenken: "Das ist nichts Neues, das gab es auch, als Wetten noch illegal waren", verteidigte sich Silver. "Es wird in einem gewissen Ausmaß immer existieren, aber wenn es reguliert wird, stehen die Chancen höher, die Täter zu fassen und entsprechend zu bestrafen."