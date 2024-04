NBA: Wann beginnen die Playoffs 2024?

NBA: Wer sind die Favoriten?

Die beste Bilanz in der Regular Season haben die Boston Celtics, sie standen in den vergangenen vier Jahren gleich dreimal in den Conference Finals. In der Eastern Conference werden ansonsten noch den Milwaukee Bucks und mit Abstrichen den New York Knicks Chancen zugerechnet.

Im Westen ist vor allem mit dem amtierenden Champion, den Denver Nuggets, um den zweimaligen MVP Nikola Jokic zu rechnen. Des Weiteren werden die aufstrebenden Oklahoma City Thunder, die L.A. Clippers oder auch die Minnesota Timberwolves als Titelanwärter gehandelt.

NBA: Die Champions der vergangenen Jahre