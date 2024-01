Wegen Trikotnummer von Nikola Jokic: Carmelo Anthony ätzt gegen Denver Nuggets

In seiner Show 7PM in Brooklyn bezeichnete Anthony die Nuggets als "kleinkariert", da sie die Nummer 15, welche Melo zwischen 2003 und 2011 für Denver trug, drei Jahre später an Nikola Jokic gaben. "Es war ja nicht so, dass ihn haben wählen lassen. Sie haben ihm einfach die 15 in die Hand gedrückt", ärgerte sich der frühere All-Star.

"Jokic ist nun in der Mitte von all dem und weiß gar nicht, was hier los ist. Er hätte die 15 als Hommage tragen können, aber ich glaube, dass sie ihm die 15 einfach nur gegeben haben, um das auszulöschen, was ich für diese Franchise geleistet habe."

Was Anthony vermutlich nicht weiß: Schon in Serbien trug Jokic stets das Jersey mit der Nummer 15 und die Nuggets hatten die Nummer schon vor der Ankunft des Centers wieder vergeben, als Anthony Randolph das Jersey mit der 15 erhielt. Als Jokic in Denver ankam, war ohnehin nicht abzusehen, dass der damalige Zweitrundenpick eine Weltkarriere hinlegen würde.