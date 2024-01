NBA News - "Noch nie so jemanden gesehen": Giannis Antetokounmpo lobt Victor Wembanyama in höchsten Tönen

"Ich will Wissen von jedem großartigen Spieler der Liga sammeln. Giannis ist einer der Spieler, dem ich am häufigsten zusah", verriet Wembanyama: "Er nutzt seinen Körper zu 100 Prozent. Das ist etwas, was ich bewundere. Er ist ein Spieler, den ich ziemlich gut kenne. Es ist zusätzliche Motivation und ich weiß, dass ich ein Wettbewerber bin. Ich will mich mit jedem messen und will der Böse sein auf dem Feld. Das war ein großartiges Duell."

Antetokounmpo gab den Ton an in der Schlussphase, als er die Spurs in der Clutch Time im Alleingang toppte mit 12:8 Punkten, die zweitbeste Ausbeute seiner Karriere in den letzten fünf Minuten eines Spiels. Die Bucks verbesserten sich damit zu 14-5 in engen Spielen mit weniger als fünf Punkten Abstand, mehr solche Siege hat kein anderes Team der Liga.