"Mein verspätetes Weihnachtsgeschenk": Ja Morant packt Victor Wembanyama auf ein Poster

Ja Morant hat mit seinem Dunk über Victor Wembanyama für ein echtes Highlight gesorgt. Der Point Guard der Grizzlies sah in dieser Aktion jedoch nichts Besonderes.

"Das war doch das, was alle sehen wollten. Das ist mein verspätetes Weihnachtsgeschenk", sagte Morant nach der Partie (106:98) zu seinem Highlight-Dunk. Im vierten Viertel hatte es für den Guard endlich geklappt, als er per Drive auf den Franzosen zustürmte, den 2,24-Meter-Mann per Crossover aussteigen ließ und dann furios über den Rookie stopfte.

Dennoch wollte Morant das nicht an die große Glocke hängen. "Für mich ist das nicht außergewöhnlich", wiegelte Morant ab. "Ich bin ein Scorer, ich will den Ball in den Korb legen. Ich wache jeden Morgen auf und möchte über Gegenspieler dunken" Der Guard meinte zudem, dass dessen Vater solche Dunks als "harte Korbleger" bezeichnen würde.

Für sein Highlight brauchte Morant aber ein bisschen Anlauf. Gleich in der ersten Minute des Spiels räumte Wemby einen Leger vom Grizzlies-Star weg, später revanchierte sich Morant mit einem Stepback-Dreier ins Gesicht des Franzosen. Kurz vor seinem Dunk hatte der Spielmacher Wembanyama schon einmal geschlagen, als er einen unglaublich schweren Leger irgendwie im Korb unterbringen konnte.